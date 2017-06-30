«Арсенал» нацелился на полузащитника «Байера» Беллараби

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заинтересован в услугах полузащитника леверкузенского «Байера» Карима Беллараби, передаёт Bild.
Однако к футболисту проявляет интерес и «Эвертон», и у него есть возможность выбора между английскими клубами. Беллараби может покинуть свой нынешний клуб, если за него заплатят сумнму трансферной компенсации, составляющую € 25-30 млн.
По итогам последнего сезона Беллараби принял участие в 16 матчах чемпионата Германии, став автором 2 голов и 6 результативных передач. В основном составе на поле он выходил в 14 играх.