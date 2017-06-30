Кавенаги простится с болельщиками 1 июля на стадионе «Ривер Плейт»

Бывший нападающий московского «Спартака» Фернандо Кавенаги простится с болельщиками «Ривер Плейт» 1 июня на стадионе аргентинской команды «Монументаль». Церемония начнётся в 17.00 по местному времени, сообщает MDZ.
В прощальном матче примут участие знаменитые игроки «Ривер Плейт», в том числе бывший игрок казанского «Рубина» Алехандро Домингес, а также Пабло Аймар, Ариэль Ортега, Энцо Франческоли и многие другие. Планируется, что матч посетят 50 тыс. зрителей, а билеты на него были раскуплены ещё за несколько недель до события.
Кавенаги является воспитанником «Ривер Плейт», в котором дебютировал на взрослом уровне в 2000 году. В 2004-м Фернандо перебрался в московский «Спартак», где выступал в течение двух лет. В «Ривер Плейт» он возвращался дважды — в 2011 и 2014 годах — и оба раза покидал клуб через сезон. Последним местом прописки аргентинца был греческий АПОЭЛ, но 4 апреля 2016 года футболист получил тяжёлую травму колена, в связи с чем вынужден был расторгнуть контракт и в конце мая объявить о завершении карьеры.