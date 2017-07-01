«Манчестер Сити» могут быть запрещены трансферы из-за перехода 16-летнего игрока

На «Манчестер Сити» может быть наложен запрет на совершение трансферов в связи с нарушением правил, касающихся подписания иностранных несовершеннолетних футболистов. Об этом сообщает The Telegraph. Судебные слушания по этому делу состоятся на следующей неделе.
Причиной может стать сделка с «Велесом» — «Сити» контактировал с его игроком, Бенжамином Гарре, ещё когда ему было 15 лет, а подписал в 16-летнем возрасте. ФИФА разрешила проведение этого трансфера на основании двойного гражданства футболиста — у него есть итальянский паспорт, а переходы игроков с гражданством одной из европейских стран внутри ЕС разрешены и до совершеннолетия. Тем не менее, фактически это правило должно распространяться только на трансферы из одного клуба ЕС в другой, не разрешая переход из аргентинской команды в английскую. Именно на это делает упор «Велес», инициировавший судебный иск.