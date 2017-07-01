«Бенфика» заключила 5-летний контракт с нападающим «Арсенала» Уиллоком

Нападающий лондонского «Арсенала» Кристофер Уиллок продолжит карьеру в «Бенфике», сообщается на официальном сайте лиссабонского клуба. Соглашение с 19-летним форвардом подписано на пять лет.
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Уиллок является воспитанником «канониров». В прошлом сезоне он провёл 2 матча за основной состав «Арсенала», но результативными действиями не отметился. Также на его счету 3 гола и 8 голевых передач в 19 матчах за молодёжный состав команды.
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