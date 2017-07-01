Паредес прибыл в клинику, чтобы пройти медосмотр для перехода в «Зенит»

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес в субботу рано утром прилетел в Рим из Буэнос-Айреса для прохождения медицинского осмотра в преддверии перехода в «Зенит», сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Аргентинский хавбек уже прибыл в клинику «Вилла Стюарт».
28 июня итальянские СМИ сообщили, что «Зенит» достиг соглашения с «Ромой» по трансферу 23-летнего футболиста.
В прошлом сезоне Паредес сыграл в 27 (15 в стартовом составе) матчах итальянского чемпионата, забил 3 гола, отдал 1 голевой пас и получил 4 жёлтых карточки.
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