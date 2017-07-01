Тренер сборной Германии U21: сказал ребятам, что им нечего терять

Главный тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц прокомментировал победу над командой Испании (1:0) в финале чемпионата Европы — 2017 U21. Сборная Германии во второй раз в своей истории выиграла чемпионат Европы U21. До этого немцы побеждали в 2009 году.
«Хочу поздравить сборную Испании. У нас был достойный соперник в финале. Наши игроки должны были показать все свои умения, всё мастерство. Противостоять комбинационной игре испанцев непросто. Нужна смелость. Мои ребята блестяще действовали один в один. Перед матчем мы говорили, что надо показать свой максимум, но при этом не потерять самообладания. В целом нам это удалось.
Я сказал ребятам, что им нечего терять. Знаю, что каждый игрок хочет выиграть трофей за того парня, который тащит команду за собой. Сегодня в раздевалке было тихо. Это придало мне уверенности в нашем успехе. Мы очень гордимся ими. У нас был план, и команда блестяще выполнила его. Нашим парням непросто противостоять, когда они играют с такой смелостью и уверенностью в себе.
Евро проходит каждые два года, но наш последний триумф был в 2009-м. У нас есть 8-9 игроков, которых уже можно назвать восходящими звёздами. Я сказал им: если выиграете, люди вас запомнят надолго. Полуфинальную серию пенальти с англичанами в Германии посмотрело почти 10 млн человек, поэтому дома у моих игроков очень высокая репутация.
Помимо нашего высокого класса, немалый процент успеха кроется в командном духе. Это то, чего ты не можешь потребовать от игроков. Мне надо было найти капитана. Максимилиан Арнольд был разочарован результатами нашей «молодёжки» в последние годы. Я почувствовал, что он будет хорошим капитаном. Сегодня мы закончили эту историю на победной ноте», — приводит слова Кунца официальный сайт УЕФА.