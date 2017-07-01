Лёв: не боюсь серии пенальти в матче с Чили, у Германии есть кому исполнить

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился ожиданиями от матча с командой Чили в финале Кубка конфедераций — 2017. Игра пройдёт завтра, 2 июля, начало — в 21:00 мск.
«Внутри команды хорошее настроение после успешного полуфинала. Наша цель изначально была выйти в финал в Петербурге. Думаю, мы заслуженно сюда попали. Германия и Чили действительно лучшие на турнире. Завтра будет много борьбы, интенсивной игры, так что мы представляем, чего ждать. У чилийцев невероятно хорошая команда, сыгранная и с большим опытом.
Критику за второй состав я воспринял. Но дискуссии об игроках ведутся перед каждым турниром. У меня есть своё мнение, оно не зависит от критики со стороны, а что будет на ЧМ-2018 – сложно сказать. На Кубке конфедераций все показали себя позитивно. Для меня в этой сборной Германии нет никого, кто бы проиграл. Я ставил цель развития игроков, и этой цели удалось достичь. Очень доволен турниром.
Признаюсь, мы в Германии удивляемся, что столько талантливых игроков в такой маленькой стране, как Чили. У чилийцев около десятка футболистов топ-класса, они побеждают Бразилию и Аргентину. Сборная Чили — тактически самая гибкая в мире!
Нам нужно внести небольшие корректировки по сравнению с матчем группового турнира против Чили. Тогда чилийцы контролировали ход матча первые 15-20 минут, могли забить два гола. Только потом мы нормально вошли в игру. Впрочем, во втором тайме мы должны были создавать больше моментов, быть гибкими. Нам надо справиться с атакой Чили и с её прессингом, но и самим действовать активнее.
Боюсь ли серии пенальти? Нет, я не боюсь, что дойдёт до пенальти. У них отличные игроки, да и вратарь себя здорово показал с Португалией, но и у нас есть кому хорошо исполнить пенальти", — передаёт слова Лёва корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.