Агент: приезд Рыбуся в Москву не связан с трансфером

Агент Мариуш Пекарски, который представляет интересы полузащитника «Лиона» Мацея Рыбуся, сообщил, что приезд его клиента в Москву не связан с возможным трансфером в один из местных клубов.
«Мацей уже был в России, но сейчас вернулся из сборной и захотел сделать в Москве те дела, которые ему не удалось сделать за прошедшее с момента перехода во Францию время.
Со стороны российских клубов, как я и сказал, нет интереса. Но предложения не из России есть. Думаю, через семь-восемь дней уже узнаем, в какую сторону будет развиваться ситуация. Посетит ли Мацей Кубок конфедераций в Москве? К сожалению, завтра он уезжает обратно в Варшаву», — сказал Пекарски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.