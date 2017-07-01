Агент: у Мака есть несколько вариантов, всё зависит главным образом от «Зенита»

Агент Юрай Венглос прокомментировал информацию о том, что «Зенит» готов отдать полузащитника Роберта Мака, который является его клиентом, в аренду в греческий ПАОК.
«Могу сказать, что в настоящее время ПАОК является одним из вариантов. Но есть и другие варианты, и я не хочу обсуждать их более подробно, потому что жду встречи с представителями российского клуба. После неё я буду знать больше.
Конечно, Роберт хотел бы играть регулярно, но ситуация осложнилась, так как «Зенит» купил нескольких хороших легионеров, а в РФПЛ действует лимит. Мы ищем решение. ПАОК проявляет большой интерес, в этом клубе Мака хорошо знают. Тем не менее всё будет зависеть главным образом от «Зенита». В ближайшие дни всё должно решиться", — цитирует агента Рrofutbal.
В минувшем сезоне РФПЛ словак провёл 17 матчей, отметившись 4 голами и 2 результативными передачами.