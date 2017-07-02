«Рубин» выразил соболезнования семьям погибших в ДТП в Татарстане

«Рубин» на своей странице в «Твиттере» выразил соболезнования семьям погибших в ДТП в Татарстане.
Трагедия произошла недалеко от города Заинск. Водитель автобуса совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жёсткой сцепке автомобилем КамАЗ. После удара автобус опрокинулся и загорелся.
По предварительным данным, в результате аварии погибли 13 пассажиров автобуса. Ещё 12 человек с различными травмами были госпитализированы.
«Соболезнования родным и близким погибших в ужасной автокатастрофе под Заинском… Пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.