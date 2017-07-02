Злобин начал подготовку к сезону-2017/18 с основной командой «Бенфики»

«Бенфика» начала подготовку к новому сезону. Как сообщает A Bola, в первой тренировке португальской команды в летнее межсезонье участвовали 23 футболиста, включая 20-летнего российского вратаря Ивана Злобина.
Напомним, что Злобин, ранее выступавший за молодёжную команду ЦСКА, в октябре 2015 года перешёл в португальскую «Лейрию», а зимой 2016 года был арендован «Бенфикой». Летом прошлого года с ним был подписан полноценный контракт. На счету Злобина восемь матчей и 12 пропущенных мячей в составе «Бенфики Б».
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