Чалханоглу прибыл в Италию для завершения перехода в «Милан»

Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу в ближайшее время должен стать игроком «Милана». Россонери объявили о прибытии 23-летнего турецкого футболиста в Италию.
Ранее сообщалось, что «Милан» достиг соглашения с «Байером» о переходе Чалханоглу. Итальянский клуб заплатит за хавбека € 20 млн, ещё € 4 млн будет предусмотрено в виде бонусов. Чалханоглу подпишет с контракт на четыре года, по которому будет зарабатывать € 2,5 млн за сезон.
Впрочем, Чалханоглу ещё предстоит пройти медицинский осмотр.
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