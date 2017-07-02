Бельерин сдержал обещание, пожертвовав € 22 тыс. жертвам пожара в Лондоне

Защитник лондонского «Арсенала» и молодёжной сборной Испании Эктор Бельерин сдержал обещание и перечислил более £ 19 тыс. в пользу пострадавших от пожара, который случился в 24-этажном социальном жилом доме Grenfell Tower в Лондоне.
Бельерин обещал пожертвовать по £ 50 за каждую минуту, которую игрок проведёт на поле в матчах молодёжного чемпионата Европы. В итоге Бельерин отыграл 381 минуту и дошёл с командой до финала турнира. Игрок пожертвует Британскому Красному Кресту £ 19,050 тыс. (около € 22 тыс.).
В результате пожара погибли по меньшей мере 80 человек.
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