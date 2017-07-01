6 игроков сборной Германии попали в символическую сборную Евро-2017 U21

В символическую сборную молодёжного Евро-2017 попали сразу шестеро представителей Германии, которая завоевала золото. Финалисты турнира — испанцы — представлены тремя футболистами, информирует официальный сайт УЕФА.
Символическая сборная Евро-2017 U21: вратарь Юлиан Поллерсбек; защитники Йереми Толян, Никлас Штарк (все – Германия), Милан Шкриньяр (Словакия); полузащитники Янник Герардт, Максимилиан Арнольд, Максимилиан Майер (все – Германия), Даниель Себальос, Сауль, Марко Асенсио (все – Испания); нападающий Федерико Бернардески (Италия).