Очоа: испытываю гордость за сборную Мексики после матча с Португалией

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа прокомментировал поражение от команды Португалии (1:2) в матче за третье место Кубка конфедераций. Вратарь был признан лучшим игроком этой встречи.
«На самом деле, я очень рад, что стал лучшим игроком, но эта награда не мне. Вся команда её заслуживает. Мы заслужили в этой игре большего, но, что же, так получилось. Думаю, наша команда показала сильный характер и футбол. Тем не менее для нас это хороший турнир, который подарил определённый опыт. Если мы будем бороться дальше как единая команда, наши результаты будут ещё лучше.
Португалия — очень сложный соперник. Их не так просто победить. У них отличные, талантливые игроки. Их футболисты продвигались к нашим воротам, но мы хорошо оборонялись и подходили к нашим воротам. Жаль, что нам не повезло, но это футбол. Как мексиканец я испытываю гордость за свою команду», — передаёт слова Очоа корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.