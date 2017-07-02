Наставник «Рейнджерс» внёс запрет на зелёные бутсы, поскольку это цвет «Селтика»

Новый главный тренер «Рейнджерс» Педро Кайшинья запретил своим футболистам носить зелёные бутсы в новом сезоне, потому что это цвет принципиального соперника клуба — «Селтика», сообщает Mirror.
«С сегодняшнего дня никто не будет носить бутсы этого цвета, потому что зелёный – цвет «Селтика», — сказал Кайшинья.
В сезоне-2016/17 «Рейнджерс» вернулся в шотландскую Премьер-лигу после того, как в 2012 году был переведён в низший дивизион из-за банкротства. По итогам минувшего сезона «Селтик» выиграл чемпионат, а «Рейнджерс» пришёл к финишу третьим.
«Рейнджерс» и «Црвена Звезда» начали с побед 1-й квалификационный раунд ЛЕ