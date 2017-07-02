Сантуш: поздравляю Россию, Кубок конфедераций прошёл очень хорошо

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился впечатлениями от организации Кубка конфедераций — 2017.
«Кубок конфедераций прошёл очень хорошо. Организаторы сделали всё, чтобы турнир прошёл на высшем уровне. Поздравляю Россию. Конечно, можно где-то что-то усовершенствовать, у вас есть ещё на это время. Мы должны приехать сюда в следующем году, чтобы прославить Португалию ещё раз.
Когда вернусь домой, сделаю домашнее задание и проанализирую этот турнир. Победа над Мексикой — это очень хорошо для нашей команды, ведь мы всегда нацелены только на победу", — передаёт слова Сантуша корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.