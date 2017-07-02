Пепе: именно командный дух позволил сборной Португалии сотворить историю!

Защитник сборной Португалии Пепе поделился впечатлениями от победы над командой Мексики в матче за третье место на Кубке конфедераций — 2017. Встреча проходила в Москве и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу португальцев.
«В этой игре мы не заслуживали поражения, потому что создали много голевых моментов. Мы много работали, чтобы этого добиться, чтобы представлять нашу страну. Очень тяжелая игра. Мы добились важнейшей победы. Всё благодаря командному духу, который есть у нашей команды. Именно он позволил сотворить историю!» — сказал Пепе.
Сборная Португалии одолела Мексику в матче за третье место на Кубке конфедераций