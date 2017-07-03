Чилийского форварда Пинилью обокрали во время финала КК-2017 на $ 1,2 млн

Чилийский нападающий «Дженоа» Маурисио Пинилья пережил неприятные минуты, когда вернулся домой в воскресенье ночью. Дом футболиста в Чили взломали и обокрали его на крупную сумму. В это время он смотрел финальный матч Кубка конфедераций между сборными Чили и Германии (0:1).
«Очень обидно. У меня не много слов для того, чтобы описать то, что чувствую сейчас. Это сложно, я в высшей степени шокирован. Мы планировали вернуться в Европу и хранили все вещи здесь. И вдруг всё исчезло. Среди всего, что у меня украли, были вещи, которые хранились в надёжном сейфе. Это были часы, все ювелирные изделия и те вещи, которые мы с супругой собирали 14 лет. Но финансовая тема даже не так важна: представьте себе, если бы в тот момент дети были дома», — цитирует Пинилью 24horas.
Общая сумма украденных вещей составляет около $ 1,2 млн.