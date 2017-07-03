Банега объявил о возвращении в «Севилью»

Полузащитник «Интера» Эвер Банега продолжит карьеру в «Севилье». 27 июня появилась информация о том, что футболист спустя год после перехода в миланский клуб, вернётся в Испанию.
Несмотря на то что обе команды переход игрока пока не подтвердили, Банега сообщил о трансфере в «Севилью». Сделал это хавбек посредством своего официального сайта. Аргентинец сообщил, что в сезоне-2017/18 будет выступать в «Севилье».
Ранее агент футболиста сообщил, что контракт рассчитан на три года. В июле 2016-го Банега перешёл в «Интер» из «Севильи» на правах свободного агента.
Банега близок к возвращению в «Севилью» спустя год после перехода в «Интер»