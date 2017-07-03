«Урал» объявил об уходе Табидзе, Фомина и Серченкова

Сразу три футболиста покинули «Урал». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Речь идёт о Сергее Серченкове, Денисе Фомине и Джемале Табидзе.
Сергей Серченков и Денис Фомин отданы в аренды до конца сезона-2017/18. Серченков будет защищать цвета выступающего в ФНЛ «Оренбурга», а Фомин продолжит выступать за клуб второго дивизиона «Текстильщик» (Иваново), в котором уже играл в сезоне-2016/17.
Кроме того, «Урал» расстался с грузинским защитником Джемалом Табидзе, который играл в клубе на правах аренды и соглашение с которым истекло по окончании сезона-2016/17. Табидзе пополнил состав «Урала» зимой этого года и провёл 3 матча весеннего этапа чемпионата России, а также финальный поединок Кубка страны. Свою карьеру Джемал продолжит в футбольном клубе «Уфа».