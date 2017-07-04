Бирхофф: у Горецки не многое изменится от того, что он перейдёт в «Баварию»

Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф поделился мнением о будущем полузащитника «Шальке-04» Леона Горецки. В услугах футболиста немецкой сборной заинтересована мюнхенская «Бавария». Ранее сообщалось, что «Бавария» намерена взять игрока в свои ряды по окончании сезона-2017/18.
«В карьере Горецки не многое изменится от того, что он перейдёт в «Баварию». Будь это перед сезоном-2017/18 или же после этого», — приводит слова Бирхоффа интернет-портал Goal.
Ранее сам Горецка подчеркнул, что в следующем сезоне непременно будет защищать цвета «Шальке-04».
Горецка: в следующем сезоне буду играть за «Шальке-04»