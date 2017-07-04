Расич: переход в «Локомотив»? Ко мне никто не обращался, я счастлив в «Арсенале»

Нападающий тульского «Арсенала» Федерико Расич рассказал, как изменились тренировки после назначения Миодрага Божовича на пост главного тренера, а также прокомментировал новость об интересе к нему со стороны московского «Локомотива».
«Пока выводов делать не стоит. Он строит новую команду. Да, пока нам не удалось одержать побед на этом сборе. Думаю, должно пройти какое-то время, чтобы мы привыкли к новым требованиям, занятиям, новой схеме. Время всё расставит на свои места.
Мы начали очень много работать с мячом, и нам это очень нравится. А в целом у каждого тренера своя методика. И Божович не исключение. Если честно, то бывает очень сложно. Сегодня было две тренировки. И вот сейчас, разговаривая с вами, я чувствую усталость. Но она приятная. Мы прекрасно понимаем, что сейчас нужно работать на максимуме, чтобы как можно больше очков набрать на старте.
«Локомотив? Ко мне никто не обращался. Я счастлив в «Арсенале». Меня здесь всё устраивает. Новый сезон? Нам будет очень тяжело. Теперь на нас лежит двойная ответственность. Как мне кажется, мы способны бороться за место в первой десятке. Есть ещё Кубок, где каждый матч как финал. Думаю, на него мы тоже можем рассчитывать», — цитирует Расича пресс-служба клуба.
Статистику выступления Федерико Расича в прошлом сезоне можно посмотреть на «Чемпионате».