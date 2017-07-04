Во втором сезоне Футбольной лиги промышленности завершился первый круг. Девять представителей крупнейших промышленных компаний страны, а также команда профильного федерального ведомства – Министерства промышленности и торговли РФ — провели по девять матчей.
Команда «Энергомаш», не терявшая очков на протяжении семи туров, в последних двух встречах потерпела поражения от ближайших преследователей и опустилась на вторую строчку в турнирной таблице. Возглавляет таблицу по итогам первого круга «Марвел». Дистрибьютеры демонстрировали самую стабильную игру и по праву ушли на перерыв в роли лидера. Команды «РТ-Техприёмка», «РКК Энергия», «Ростех» и «РТ-Химкомпозит» плотной группой следуют за дуэтом лидеров и всерьёз рассчитывают включиться в гонку за медали. В нижней части таблицы плотность команд также высока. «РЖД» и «Технодинамика» расположились на седьмой и восьмой строчках соответственно, но и «НИЦ Строительство» с «Минпромторгом» отстают всего на несколько баллов.
Положение команд по итогам первого круга
1. «Марвел» — 24
2. «Энергомаш» — 21
3. «РТ-Техприемка» — 19
4. «РКК Энергия» — 16
5. «Ростех» — 15
6. «РТ-Химкомпозит» — 13
7. «РЖД» — 8
8. «Технодинамика» — 6
9. «НИЦ Строительство» — 6
10. «Минпромторг» — 4.
Футбольная лига промышленности достигла экватора