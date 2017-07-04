Шишкин и Ристич приступили к тренировкам в «Краснодаре»

Сербский защитник Михайло Ристич и защитник сборной России Роман Шишкин приступили к тренировкам в составе «Краснодара». Об этом говорится на сайте «горожан».
Перед началом утреннего занятия команде был представлен Ристич, а вечером уже Шишкин, который во второй части сезона-2016/17 выступал за «Краснодар» на правах аренды.
Ристич, Шишкин и другой новичок Вандерсон пока выполняют в общей группе лишь отдельные упражнения, а остальное время работают по индивидуальной программе, постепенно втягиваясь в тренировочный процесс.
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