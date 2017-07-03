Шишкин на правах свободного агента перешёл в «Краснодар»

Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин продолжит карьеру в «Краснодаре». Футболист перешёл в клуб на правах свободного агента и подписал контракт, который будет рассчитан на три года, сообщает официальный сайт «Краснодара».
В свою очередь пресс-служба «Локомотива» объявила, что контракт с Шишкиным был прекращён по соглашению сторон. Ранее сообщалось, что соглашение 30-летнего защитника с московским клубом действовало до лета 2019 года.
Прошлый сезон Шишкин начинал в «Локомотиве», а в январе этого года перебрался на правах аренды в «Краснодар» и провёл за «быков» шесть матчей в российской Премьер-Лиге. Помимо «Локомотива» и «Краснодара», он ранее выступал за «Спартак» и «Крылья Советов».