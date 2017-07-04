Карпин включил 6 игроков сборной Германии в свою символическую сборную КК-2017

Бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин составил свою символическую сборную Кубка конфедераций—2017. В неё вошли шесть игроков сборной Германии, одержавшей победу в турнире, по два футболиста из команд Португалии и Чили, а также один представитель Мексики.
Символическая сборная Кубка конфедераций по версии Карпина: Руй Патрисиу (Португалия) — Джошуа Киммих, Йонас Хектор, Антонио Рюдигер (все — Германия), Пепе (Португалия) — Артуро Видаль (Чили), Нестор Араухо (Мексика), Леон Горецка, Себастьян Руди (оба — Германия) — Алексис Санчес (Чили), Тимо Вернер (Германия).
Карпин: игроки сборной Германии, выступающие на КК, подойдут любой команде мира