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Карпин: игроки сборной Германии, выступающие на КК, подойдут любой команде мира

1 июля 2017, суббота. 19:36. Футбол

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился ожиданиями от финального матча Кубка конфедераций — 2017, в котором сборная Германии сыграет с командой Чили. Встреча пройдёт завтра, 2 июля, начало — в 21:00 мск.

«Чилийцы почти весь турнир сыграли одним и тем же составом, а немцы проводили ротацию, поэтому я считаю именно их фаворитом финала. Сборная Германии невероятна. Они не привезли основу, но даже те игроки, которые есть сейчас, подойдут любой команде мира. Что касается Чили, то это интересная команда, они показывают фантастический футбол», — цитирует Карпина MDZ со ссылкой на агентство DPA.

Видаль: я согласен, что мы, чилийцы, лучшие в мире!
Йоахим Лёв назвал сборную Чили самой тактически гибкой, а Артуро Видаль не сомневается, что его команда сейчас лучшая в мире.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Германии — Футбол Сборная Чили — Футбол Валерий Карпин Кубок конфедераций
Новости. Футбол
1 июля 2017, суббота
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