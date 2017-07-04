Воспитанник «Зенита» Евсеев перешёл в «Урал»

Полузащитник Алексей Евсеев подписал контракт с «Уралом». Соглашение 23-летнего футболиста с екатеринбургским клубом рассчитано на два года. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову сообщил представитель Евсеева Ираклий Гегечкори.
30 июня у хавбека закончился контракт с «Зенитом», воспитанником которого он является. На счету Евсеева 7 матчей за первую команду сине-бело-голубых.
В минувшем сезоне Евсеев принял участие в 28 матчах за «Зенит-2» в ФНЛ (25 — в основном составе) и забил 8 голов.