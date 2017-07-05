«Спартак» наградят золотыми медалями 8 июля в одном из концертных залов Москвы

Золотые медали чемпионата России сезона-2016/17 будут вручены «Спартаку» 8 июля в одном из концертных залов Москвы.
«В ночь с 7 на 8 июля футболисты «Спартака» вернутся в Москву из Австрии, где они проводят предсезонный сбор. После этого красно-белым в торжественной обстановке будут вручены золотые медали чемпионов страны. Первоначально это мероприятие планировалось провести на «Открытие Арене». Совсем недавно там проходили матчи Кубка конфедераций, и в связи с этим в июле на нашем стадионе будет выполнен большой объём работы по подготовке домашней арены клуба к предстоящему сезону-2017/18.
Именно по этой причине награждение команды состоится в одном из столичных концертных залов. Кроме главных виновников торжества, футболистов и тренеров «Спартака», на мероприятие будут приглашены руководители РФС и РФПЛ, легендарные ветераны красно-белых, топ-менеджмент, партнёры клуба и представители СМИ», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.