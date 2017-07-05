Вагнер Лав: Думбия — один из лучших форвардов, с которыми мне довелось играть

Экс-нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал переход своего бывшего одноклубника Сейду Думбия в лиссабонский «Спортинг».
«Думбия — один из лучших форвардов, с которыми мне довелось играть. У нас был хороший период в России. Это очень быстрый и умный нападающий, который знает, как забивать голы. Он также очень силён физически. Желаю ему удачи и завоевания титулов в „Спортинге“.
Думбия — отличный парень и на поле, и вне его. Он полностью отдаётся работе, но вместе с тем является очень весёлым и компанейским человеком. Думбия играет в бразильской манере. Вероятно, именно поэтому португальский клуб обратил на него внимание», — приводит слова Вагнера Лава SAPO Desporto.