Думбия сообщил о переходе в лиссабонский «Спортинг»

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге». 29-летний футболист выложил фотографию в футболке португальского клуба на своей странице в «Инстаграме». Детали сделки пока не известны.
Ранее сообщалось, что Сейду Думбия будет отдан в аренду. При этом лиссабонцы смогут выкупить права на футболиста за € 6 млн. Контракт Думбия с «Ромой» действует до лета 2019 года.
В прошлом сезоне ивуарийский нападающий также на правах аренды выступал за «Базель».
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«Спортинг» обязан выкупить Думбия у «Ромы», если пробьётся в групповой этап ЛЧ