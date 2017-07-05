«РБ Лейпциг» не отпустит Кейта в «Ливерпуль»

Председатель совета директоров «РБ Лейпциг» Оливер Минцлафф прокомментировал непрекращающиеся слухи о том, что нападающий Эмиль Форсберг и полузащитник Наби Кейта могут покинуть клуб. Последним, в частности, интересуется главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, который уже беседовал с футболистом.
«У Кейта и Форсберга иммунитет по отношению к предложениям других клубов. Эта тема уже становится скучной», — приводит слова Минцлаффа интернет-портал Goal.
По итогам последнего сезона подопечные Ральфа Хазенхюттля заняли 2-е место в чемпионате Германии, уступив лишь мюнхенской «Баварии». До этого команда выступала во второй Бундеслиге.