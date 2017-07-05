Полоз: был почти уверен, что окажусь в «Рубине»

Нападающий Дмитрий Полоз, недавно перешедший из «Ростова» в «Зенит», рассказал, были ли у него альтернативные варианты продолжения карьеры и почему он выбрал именно петербургский клуб.
«Со всеми командами, о которых писали в прессе, я общался. Честно говоря, когда сезон закончился, был почти уверен, что окажусь в Казани. Но я поговорил с Курбаном Бекиевичем Бердыевым, потом с генеральным директором «Рубина» и принял решение перейти в «Зенит».
Ещё до перехода мы пообщались с Манчини, он выразил свою заинтересованность. Сказал, что ему нравится моя универсальность, — я ведь могу сыграть на четырёх позициях в атаке: справа, слева, в центре и под нападающим. Я два года проработал с Бердыевым, многому у него научился. Считаю, что смогу чему-то научиться и у такого тренера, как Манчини. Всё-таки «Ростов» играл в оборонительный футбол, а мне хочется попробовать свои силы в более атакующей команде.
Можно сказать, что я и сделал выбор в пользу атакующего футбола. Мои амбиции всё-таки выше, чем у «Ростова». Они совпадают с желаниями «Зенита»: команда всегда хочет быть первой, постоянно играть в Лиге чемпионов. Я, как и любой другой футболист, хочу выигрывать трофеи. Знаю, что многие болельщики «Ростова» теперь на меня обижены, но это их право. Я считаю, что каждый должен расти. Меня и раньше приглашали другие клубы, но я решил, что именно сейчас пора покинуть «Ростов». Тем более из основного состава в команде этим летом почти никого не осталось», — сказал Полоз в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову.
Полную версию интервью с Дмитрием Полозом читайте на «Чемпионате» в скором времени.