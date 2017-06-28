«Зенит» объявил о переходе Полоза и Ерохина на правах свободных агентов

Футболисты «Ростова» Дмитрий Полоз и Александр Ерохин перешли в «Зенит». Соглашения с игроками рассчитаны на три года. В «Зенит» футболисты переходят на правах свободных агентов
Полоз в январе 2012 года перешёл в «Ростов», провёл в его составе 156 матчей и забил 29 мячей, стал серебряным призйром чемпионата России и победителем Кубка страны.
Ерохин выступал за «Краснодар» и «СКА-Энергию», а январе 2016 года присоединился к «Ростову», вместе с которым стал серебряным призйром чемпионата России.
«Зенит» приветствует Дмитрия Полоза и Александра Ерохина в Петербурге, желает успехов и всего наилучшего в составе сине-бело-голубых!» — говорится на официальном сайте «Зенита».