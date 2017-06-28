Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Зенит» объявил о переходе Полоза и Ерохина на правах свободных агентов

28 июня 2017, среда. 13:05. Футбол

Футболисты «Ростова» Дмитрий Полоз и Александр Ерохин перешли в «Зенит». Соглашения с игроками рассчитаны на три года. В «Зенит» футболисты переходят на правах свободных агентов

Полоз в январе 2012 года перешёл в «Ростов», провёл в его составе 156 матчей и забил 29 мячей, стал серебряным призйром чемпионата России и победителем Кубка страны.

Ерохин выступал за «Краснодар» и «СКА-Энергию», а январе 2016 года присоединился к «Ростову», вместе с которым стал серебряным призйром чемпионата России.

«Зенит» приветствует Дмитрия Полоза и Александра Ерохина в Петербурге, желает успехов и всего наилучшего в составе сине-бело-голубых!» — говорится на официальном сайте «Зенита».

Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Зенит ФК Ростов Александр Ерохин Дмитрий Полоз Трансферы
Новости. Футбол
28 июня 2017, среда
13:17 Полоз: шесть лет в «Ростове» были лучшими в моей жизни
13:17 Гвардиола хотел бы видеть в «Манчестер Сити» Алексиса Санчеса
13:13 Ерохин: уверен, «Ростов» добьётся ещё больших успехов
13:10 «Атлетико» не заинтересован в услугах Ибрагимовича
13:05 «Зенит» объявил о переходе Полоза и Ерохина на правах свободных агентов
13:02 Перес: думаю, что Роналду останется в «Реале»
13:00 Завершился финальный отбор в команду К11
12:57 Аджоев: Торбинский проходит медобследование, но в «Арсенал» пока не перешёл
12:42 Ракитич: не верили, что Рауль перейдёт в «Шальке-04», думали, что это шутка
12:41 ЦСКА намерен купить у «Удинезе» защитника сборной Ирака
12:39 Осорио: сборная Мексики хочет и должна учиться у таких команд, как Германия
12:30 Исполнительный директор «Амкара» Маслов продлил соглашение с клубом
12:28 Гути: я бы не стал тренировать «Барселону», но и она меня вряд ли бы пригласила
12:22 Глушаков: думаю, мог бы стать пивоваром
12:17 Пресс-конференция Осорио и Чичарито прервана из-за проблем со звуком
12:16 Хавьер Эрнандес: сборная Германии сильна в любом составе, это будет трудный матч
12:16 На следующей неделе Терри может стать игроком «Астон Виллы»
12:11 Шашков: делали предложение Паскуато, но, видимо, ему не хочется играть в ФНЛ
11:51 Бартомеу: Вальверде? Хотели специалиста, небезразличного к «кантере» «Барселоны»
11:50 Гомис: уезжаю из «Марселя» с тяжёлым сердцем
11:46 Манолас недоволен тем, что его зарплата в «Зените» будет в рублях
11:45 Президент «Лиона»: возможно, зимой Ляказетт перейдёт в «Атлетико»
11:21 Игнатьев: в сборную могут влиться талантливые игроки, например Кокорин и Дзюба
11:15 Паб-квиз от «Чемпионата». Играем в интеллектуальные игры, смотрим матч КК
11:04 Роналдо: у Доннаруммы есть право выбора, я тоже менял команды, это трудный выбор
11:02 Зюле не хочет сравнений с Жеромом Боатенгом
10:58 Портнягин: решил поменять обстановку, хочу обрести второе дыхание в «Урале»
10:41 Манолас опоздал на медосмотр в «Зените»
10:38 Перес объяснил, почему были уволены из «Реала» Анчелотти и Бенитес
10:34 Уилшир может пропустить начало предсезонного турне «Арсенала»
10:26 Кутьин: главное, чтобы «Енисей» побеждал, а сколько я забью, неважно
10:17 «Милан» отказался продавать защитника Гомеса в «Бешикташ» за € 10 млн
10:17 Зума признался, что не собирается покидать «Челси»
09:57 Ракитич: был бы очень рад работать под руководством Гвардиолы
09:53 Во Франции сообщили, что Головин может перейти в «Марсель»
09:46 Катар – о докладе Гарсии: все убедились в честности нашей заявки ЧМ-2022
09:35 Маттеус: прогнозирую отличную карьеру Вернера в сборной Германии
09:32 Малафеев: сейчас фанаты «Зенита» могут поверить в возвращение к былым вершинам
09:28 Хавбек «Сантоса» Лима не получал предложения от «Барселоны»
09:22 Деулофеу не хочет возвращаться в «Барселону»
09:07 Полномочия Резвухина на посту гендиректора «Амкара» продлены на три года
09:04 Обамейянг может стать одноклубником Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
08:52 Полузащитник «Бетиса» Себальос в шаге от перехода в «Реал»
08:23 Кан: «Баварии» будет нелегко купить нового Рибери или Роббена
08:10 Переход Алекса Сандро в «Челси» может сорваться из-за «ПСЖ»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
За кого теперь будете болеть на Кубке конфедераций?
Архив →
© championat.com, 2000–2017