Руководители ФНЛ и РФПЛ провели рабочую встречу с арбитрами

Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов и руководитель Премьер-Лиги Сергей Прядкин провели рабочую встречу с руководством департамента судейства и инспектирования РФС и с арбитрами, которые будут работать на матчах ФНЛ и РФПЛ сезона-2017/18. Об этом говорится на сайте ФНЛ.
Участники встречи обсудили насущные проблемы, связанные с судейством матчей национальных турниров, а также пожелали друг другу успешной работы в наступающем сезоне.
Чемпионат в ФНЛ стартует 8 июля и продлится до 12 мая 2018 года. Первый матч в РФПЛ будет сыгран 15 июля, а последний 13 мая 2018 года.
Расписание матчей ФНЛ и РФПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».