«Крылья Советов-2» подали заявку на участие в ПФЛ

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал, что самарцы подали заявку, чтобы заявить команды «Крылья Советов-2» для участия в ПФЛ.
«Сегодня мы подали документы в бюро исполкома, чтобы заявить команду «Крылья Советов-2» для участия в ПФЛ. Мы очень хотели сохранить нашу молодёжную команду. Мы полностью сохранили наш тренерский штаб и костяк команды. Команда полностью будет состоять из местных воспитанников. Это будут ребята, которые играли, и воспитанники центра подготовки «Крыльев Советов», и воспитанники академии имени Коноплёва.
Плюс у нас есть пять молодых игроков, заявленных за первую команду, но они могут играть как за «Крылья Советов», так и за «Крылья Советов-2». У них будет игровая практика и возможность набираться опыта с основной командой. Мы не хотели терять нашу молодёжь, поэтому приняли решение о создании команды. Базироваться она будет на нашей базе, вместе с основной командой, как раньше жил дубль. Тренироваться будут на базе, играть в Самаре на «Металлурге». Будем и дальше давать молодёжи возможность развиваться и прогрессировать», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.