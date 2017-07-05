ЦСКА сообщил, что Ефремов проведёт ещё один сезон в «Оренбурге»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов, который в сезоне-2016/17 выступал за «Оренбург» на правах аренды, вновь пополнил ряды этого клуба. Об этом говорится на официальном сайте московской команды.
Сегодня, 5 июля, ЦСКА и «Оренбург» подписали соглашение о переходе россиянина на правах аренды до окончания сезона-2017/18.
В прошлом сезоне российской Премьер-Лиги Дмитрий Ефремов принял участие в 20 матчах (10 в основном составе) и забил 1 гол. На поле футболист провёл в общей сложности 1035 минут.
По итогам сезона «Оренбург» вылетел в ФНЛ.
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