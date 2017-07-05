В ближайшие два дня «Крылья Советов» подпишут соглашение с новым защитником

Как стало известно «Чемпионату», в ближайшие два дня «Крылья Советов» подпишут контракт с новым центральным защитником. Договорённости между клубом и игроком уже достигнуты. Футболисту осталось пройти медосмотр, и в случае его удачного завершения он подпишет контракт с «Крыльями Советов».
Ранее генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков рассказал, что сегодня клуб подаст заявку для участия в ФНЛ, в ней будет 25 человек. 20 игроков – по основному списку и пятеро молодых игроков, которые должны быть в составе по регламенту.
Гендиректор «Крыльев Советов» рассказал, сколько игроков будет заявлено в ФНЛ