Гол Базелюка принёс «Анжи» победу над «Динамо» из Бухареста

«Анжи» выиграл у бухарестского «Динамо» (Румыния) в контрольном матче. Встреча завершилась со счётом 1:0. На 85-й минуте Константин Базелюк точным ударом с линии штрафной отправил мяч в нижний угол ворот.
«Анжи» (стартовый состав): Солосин, Полуяхтов, Фибель, Брызгалов, Мусалов, Афонин, Яковлев, Карасёв, Данченко, Липартия, Маркелов.
В минувшем розыгрыше чемпионата Румынии бухарестское «Динамо» заняло третье место.
Контрольный матч.
«Анжи» (Россия) — «Динамо» Бх (Румыния) — 1:0.
Гол: Базелюк, 85 (1:0).