Халк: уверен, расизма в России больше нет

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк, ранее выступавший за «Зенит», выразил уверенность, что в России больше нет расизма.
«Уверен, что расизма в России больше нет. На Кубке конфедераций ни разу не было ничего подобного. Не сомневаюсь, что расизма не будет и на чемпионате мира. Считаю, что данная проблема в России решена. Беспокоиться не о чем. К сожалению, я несколько раз сталкивался с подобным в России, особенно в первый год после перехода в „Зенит“. Но постепенно ситуация улучшалась, отношение ко мне у россиян было всё более тёплым», — сказал Халк в интервью американскому телеканалу CNN.
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