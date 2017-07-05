59-летняя женщина сделала себе 20 татуировок в честь Моуринью

59-летняя Вивиен Бодикот сделала 20 татуировок в честь главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, сообщает Mirror. По словам фанатки 54-летнего португальского специалиста, в общей сложности она потратила на татуировки 800 фунтов (€ 911).
«Я редко возвращаюсь из города без новой татуировки в честь Жозе на своём теле. У меня 20 татуировок, посвящённых ему. Он не просто особенный, а единственный. Я бы умерла, если бы увидела его в жизни. С Моуринью готова изменить своему мужу. Жозе красивый. Каждый раз, когда открываю газету и вижу его фотографию, чувствую слабость в коленях», — сказала Вивиен.
У Бодикот есть четыре внука и 76-летний муж, с которым она состоит в браке 15 лет.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Marca.