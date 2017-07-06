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Шалимов: игрой «Краснодара» удовлетворён, всё идёт по плану

6 июля 2017, четверг. 00:46. Футбол

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от ничьей в контрольном матче с клубом «Копенгаген» из Дании. Встреча проходила в Ильце (Австрия) на стадионе «Ильц» и завершилась со счётом 0:0.

«Матч неплохой получился. Мы в последние два дня сбросили нагрузки, перешли на одноразовые тренировки, и сегодня это было видно: ребята были чуть посвежее, качество игры было лучше, чем в предыдущем матче. На мой взгляд, „Краснодар“ имел много моментов, надо учитывать, что „Копенгагену“ через неделю уже играть в квалификации Лиги чемпионов. Понятно, что физическое состояние у них неплохое. Учитывая это, мы создали достаточно моментов. Жалко, что не забили.

В целом, довольны игрой. Первое — без травм. Почти всю игру выдержал Вандерсон, Ристич отыграл 60 минут. Игрой удовлетворены, всё идёт по плану", — сказал Шалимов.

«Краснодар» сыграл вничью с чемпионом Дании в контрольном матче
Источник: Официальный канал ФК "Краснодар" в YouTube Сообщить об ошибке
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Копенгаген ФК Краснодар Игорь Шалимов
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