Шалимов: игрой «Краснодара» удовлетворён, всё идёт по плану

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от ничьей в контрольном матче с клубом «Копенгаген» из Дании. Встреча проходила в Ильце (Австрия) на стадионе «Ильц» и завершилась со счётом 0:0.
«Матч неплохой получился. Мы в последние два дня сбросили нагрузки, перешли на одноразовые тренировки, и сегодня это было видно: ребята были чуть посвежее, качество игры было лучше, чем в предыдущем матче. На мой взгляд, „Краснодар“ имел много моментов, надо учитывать, что „Копенгагену“ через неделю уже играть в квалификации Лиги чемпионов. Понятно, что физическое состояние у них неплохое. Учитывая это, мы создали достаточно моментов. Жалко, что не забили.
В целом, довольны игрой. Первое — без травм. Почти всю игру выдержал Вандерсон, Ристич отыграл 60 минут. Игрой удовлетворены, всё идёт по плану", — сказал Шалимов.