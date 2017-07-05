«Краснодар» сыграл вничью с чемпионом Дании в контрольном матче

«Краснодар» в контрольном матче сыграл вничью с клубом «Копенгаген» из Дании. Встреча проходила в Ильце (Австрия) на стадионе «Ильц» и завершилась со счётом 0:0.
В первом тайме игра шла в невысоком темпе, острых моментов практически не возникало. Перед перерывом Андрия Павлович с левого края ворвался в штрафную и пробил низом в дальний угол, но Матвей Сафонов сложился и кончиками пальцев перевёл мяч на угловой.
Во втором тайме «быки» владели большим территориальным преимуществом, но открыть счёт так и не сумели.
По итогам минувшего сезона чемпионата Дании «Копенгаген» занял первое место.
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