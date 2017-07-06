В родном городе Пауло Дибалы презентовали огромную мозаику, посвящённую ему

В аргентинском городе Лагуна Ларга (провинция Кордова) создали огромную мозаику, посвящённую нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале, родившемуся здесь.
23-летний футболист побывал в родном городе и посетил музей своего первого клуба — «Ньюэллс Олд Бойз Лагуна-Ларга». Пауло не упустил возможности и сфотографировался на фоне мозаики, на которой он изображён в форме «Ювентуса».
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Дибала начал карьеру в детской команде «Ньюэлл Олд Бойз Лагуна-Ларга». В 10 лет он перешёл в юношескую команду клуба второго аргентинского дивизиона «Институто». В 2012 году подписал контракт с «Палермо».
Отметим, что «Ньюэллс Олд Бойз Лагуна-Ларга» является фарм-клубом более известного «Ньюэллс Олд Бойз».