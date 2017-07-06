Нападающий «Ланса» Хабибу приговорён к двум годам тюрьмы за нарушение ПДД

Нападающий «Ланса» Хабиб Мухамаду Хабибу приговорён к двум годам лишения свободы условно. Об этом сообщает L’Equipe со ссылкой на Le Soir.
Футболист был осуждён за неоднократное нарушение правил дорожного движения. Хабиб Хабибу был лишён прав сроком на пять лет и заплатит штраф в размере € 12 тыс.
В мае этого года полиция остановила Хабибу, который ехал в машине без лицензии и не был пристёгнут. Источник отмечает, что Хабиб Хабибу совершил в общей сложности 85 нарушений, связанных с правилами дорожного движения, и 34-й раз был пойман без лицензии.
Статистику выступления 30-летнего футболиста можно посмотреть на «Чемпионате».