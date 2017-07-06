Касильяс очень доволен, что остаюсь в «Порту» ещё на один сезон

Голкипер «Порту» Икер Касильяс принял решение продолжить выступление за португальский клуб. Контракт бывшего стража ворот мадридского «Реала» с португальским грандом закончился летом 2017 года, и он должен был согласиться на снижение зарплаты, чтобы не менять клубную прописку. В частности, испанский футболист должен отказаться от € 1,5 млн в год.
«Очень доволен тем, что остаюсь в «Порту» ещё на один сезон. Переживаю большой энтузиазм перед вызовами, которые ожидают нас», — написал Касильяс на своей странице в социальной сети «Твиттер».
«Порту» нашёл замену Касильясу, если он покинет клуб