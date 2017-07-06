«Амкар» не интересуется вратарём сборной Азербайджана Агаевым

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин прокомментировал информацию некоторых СМИ об интересе пермского клуба к вратарю сборной Азербайджана Камрану Агаеву.
Отмечалось, что 31-летний вратарь не стал продлевать контракт с португальской «Боавиштой» и может перейти в российский клуб на правах свободного агента.
«Мы не рассматриваем этого футболиста. Я впервые слышу эту фамилию. Интереса у «Амкара» к Агаеву нет», — сказал Резвухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Вратарь сборной Азербайджана Агаев близок к переходу в «Амкар»