Защитник «Баварии» Боатенг провёл часть тренировки в общей группе

Сегодня, 6 июля, защитник «Баварии» Жером Боатенг, получивший повреждение в конце прошлого сезона, провёл часть тренировки в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, что 28-летний футболист получил травму мышц правого бедра в матче 34-го тура немецкой Бундеслиги с «Фрайбургом» (4:1). В той игре Боатенг был вынужден покинуть поле уже на 11-й минуте.
Полузащитник Франк Рибери и защитник Хуан Бернат на сегодняшней тренировке отсутствовали, оба футболиста работали индивидуально в тренировочном центре.