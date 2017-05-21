Защитник «Баварии» Боатенг получил мышечную травму правого бедра

Центральный защитник «Баварии» Жером Боатенг получил травму в матче 34-го тура немецкой Бундеслиги с «Фрайбургом». Из-за повреждения 28-летний футболист был вынужден покинуть поле уже на 11-й минуте.
Боатенг прошёл медицинское обследование, которое выявило у него повреждение мышц правого бедра.
Как отмечается на официальном сайте «Баварии», повреждение не помешает Боатенгу быть в строю к началу предсезонной подготовки.
В нынешнем сезоне Боатенг сыграл в 13 матчах немецкого чемпионата, проведя на поле в общей сложности 829 минут.
Ж. Боатенг намерен обсудить с Анчелотти свои перспективы в «Баварии»